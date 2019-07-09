عشرات القتلى من قوات الأسد وحزب الله في هجوم عسكري للمعارضة

أعلنت فصائل المعارضة السورية، أمس، سيطرتها على 15 نقطة في ريف اللاذقية الشمالي.

وقال قائد عسكري في الجبهة الساحلية التابعة للجيش السوري الحر «سيطرت فصائل غرفة عمليات (وحرض المؤمنين) على أكثر من 15 نقطة في جبل التركمان أبرزها تلة 428»، مشيرا إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر القوات الحكومية والقوات الروسية وعناصر حزب الله اللبناني، بالإضافة إلى أسر أربعة عناصر من القوات الحكومية.

وأكد القائد العسكري «بدأت فصائل المعارضة معركة أطلقت عليها اسم (فإذا دخلتموه فإنكم غالبون) وبعد التمهيد المدفعي كسرت خطوط الدفاع الأمامية للقوات الحكومية السورية والمجموعات الموالية لها، وتم تدمير دبابتين ومقتل طاقمهما في محوري تلة زاهية وجبل التركمان».

صد

من جانبه، قال قائد ميداني في قوات الأسد «تصدينا والقوات الموالية لهجوم مجموعات مسلحة على محور بلدة الدرة والنقاط المحيطة بها في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، وقتلنا من المجموعات المهاجمة أكثر من 25 عنصراً ودمرنا أكثر من أربع سيارات قتل من فيها».

وأضاف «بعد صد المجموعات المسلحة بدأ سلاح المدفعية والطيران باستهداف خطوط دعم المجموعات المسلحة بالتزامن مع استمرار الاشتباكات وعمل الوحدات المقاتلة على التقدم باتجاه نقاط المسلحين».

وتشهد جبهات ريف اللاذقية مواجهات مستمرة بين فصائل المعارضة وقوات الأسد والمجموعات الموالية لها، على جبهة جبل التركمان قتل خلالها مئات القتلى والجرحى من الجانبين.

قصف

في محافظة إدلب واصلت الطائرات الحربية الروسية قصفها ريف المحافظة، وشنت طائرات حربية روسية غارات على مدينة خان شيخون وبلدات التمانعة وسكيك وترعي بريف إدلب الجنوبي، سقط خلالها قتلى وجرحى من المدنيين.

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في المقابل، استهدفت فصائل المعارضة بصواريخ جراد مواقع القوات الروسية في باب الطاقة في ريف حماة الغربي ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

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