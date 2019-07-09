انسحاب سوالويل من السباق الرئاسي الأميركي

بات النائب إريك سوالويل أول مرشح ديموقراطي ينسحب من السباق الرئاسي بعدما تراجعت نسبة التأييد له في استطلاعات الرأي وسط عدد كبير للمرشحين الديموقراطيين للبيت الأبيض، ولم يحظَ النائب الشاب (38 عاماً) عن كاليفورنيا بأكثر من 1% في استطلاعات الرأي، بحسب موقع «ريل كلير بوليتيكس»، وكانت نسبة التأييد له ارتفعت قليلاً في 26 و27 يونيو بعد المناظرة الكبرى للمرشحين الديموقراطيين التي قال فيها للمرشح الأوفر حظاً جو بايدن إن عليه «تمرير الشعلة» للجيل الأصغر، وقال سوالويل «تنتهي حملتنا الرئاسية، لكن ذلك بداية لفرصة في الكونجرس، مع رؤية جديدة شكّلها الناس الذين أثروا بي وبحملتي خلال الأشهر القليلة الماضية».

20 مرشحا

يبقى في السباق أكثر من 20 مرشحاً يخوضون معركة الحزب الديموقراطي لمواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في عام 2020، ولا يزال بايدن في الصدارة، لكن نسبة التأييد له انخفضت من 32 إلى 26% بعد المناظرة، بحسب «ريل كلير بوليتيكس»، في الأثناء، حلت سناتورة كاليفورنيا كامالا هاريس ثانية في نسب التأييد، مدعومة بالمناظرة التي واجهت فيها بايدن حول التمييز العنصري.

وارتفعت نسبة التأييد لها من 7 إلى 15,2%، أما السيناتور بيرني ساندرز الذي كان سابقاً في المرتبة الثانية، فقد انخفضت شعبيته إلى 14%، وفي المرتبة الرابعة، تحل السيناتورة إليزابيث وورن التي ارتفعت شعبيتها بشدة خلال الشهر الماضي إلى 13,8%، والمنافسة الحقيقية الأولى بين المرشحين ستبدأ في ولاية آيوا في 3 فبراير 2020.