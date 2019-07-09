انسحاب سوالويل من السباق الرئاسي الأميركي

20 مرشحا
يبقى في السباق أكثر من 20 مرشحاً يخوضون معركة الحزب الديموقراطي لمواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في عام 2020، ولا يزال بايدن في الصدارة، لكن نسبة التأييد له انخفضت من 32 إلى 26% بعد المناظرة، بحسب «ريل كلير بوليتيكس»، في الأثناء، حلت سناتورة كاليفورنيا كامالا هاريس ثانية في نسب التأييد، مدعومة بالمناظرة التي واجهت فيها بايدن حول التمييز العنصري.
وارتفعت نسبة التأييد لها من 7 إلى 15,2%، أما السيناتور بيرني ساندرز الذي كان سابقاً في المرتبة الثانية، فقد انخفضت شعبيته إلى 14%، وفي المرتبة الرابعة، تحل السيناتورة إليزابيث وورن التي ارتفعت شعبيتها بشدة خلال الشهر الماضي إلى 13,8%، والمنافسة الحقيقية الأولى بين المرشحين ستبدأ في ولاية آيوا في 3 فبراير 2020.
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