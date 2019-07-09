ترامب لتميم: وسّعنا «العديد» بأموالكم وليس بأموالنا

واشنطن (مواقع إخبارية) أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، توسيع قاعدة «العديد» الأميركية في قطر من أموال الدوحة، وليس من أموال واشنطن. وقال ترامب، في كلمة ألقاها بحضور وزير المالية الأميركي، ستيفن منوتشين، بحضور تميم أمير قطر، مساء أول أمس: «ساعدتنا بمنشأة عسكرية رائعة (قاعدة العديد).. وحسبما أفهم، تم ذلك باستثمار 8 مليارات دولار، والحمد لله كانت أغلبها من أموالكم وليس من أموالنا. وبالحقيقة، الأمر أفضل من ذلك، حيث كانت كلها من أموالكم».

وتقع قاعدة «العديد» في قطر، وهي أكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وتمثل مركزاً أساسياً لانطلاق عمليات قواتها الجوية في المنطقة.

وتستضيف القاعدة مقر القيادة المركزية الأميركية ومقر القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية والسرب رقم 83 من القوات الجوية البريطانية وجناح المشاة الجوية رقم 379 التابع للقوات الجوية الأميركية.

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