«بلومبرج»: مصارف العالم تقاطع الليرة التركية

دينا محمود (لندن)

كشفت وكالة «بلومبرج» الأميركية المرموقة للأنباء النقاب عن أن المصارف الكبرى في العالم بدأت ما قد يشكل حملةً واسعة النطاق لمقاطعة الليرة التركية التي انهارت قيمتها بنسبةٍ هائلةٍ على مدار الشهور الماضية، وذلك في ظل أزمةٍ اقتصاديةٍ، يقول محللون إنها قد تكون الأسوأ من نوعها في تركيا منذ عقودٍ طويلة.

وشددت الوكالة - المعنية بتغطية الأنباء الاقتصادية والمالية - على أن مصارف من الوزن الثقيل، من بينها «سوسيتيه جنرال» و«كريدي أجريكول» الفرنسيان و«البنك الملكي الكندي»، سحبت واحداً تلو الآخر توصياتٍ كانت قد أصدرتها في السابق، بشراء مبالغ من العملة المحلية التركية، بعدما وصل سعرها مقابل العملات الأجنبية إلى أدنى مستوياته.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن «كريدي أجريكول» ألغى هذا الأسبوع خطةً لشراء الليرة، بعدما أدى تطبيقها لمدة أيامٍ قليلةٍ إلى تكبده خسائر كبيرةً. الأمر نفسه، تكرر مع «سويسيتيه جنرال» الذي لم تدم حملته لمبادلة العملة التركية بـ «الراند» الجنوب أفريقي سوى أسبوعٍ لا أكثر. في الوقت ذاته، أكد «البنك الملكي الكندي» - الذي يتخذ من مدينة تورنتو مقراً له - أن هناك مخاطر متعددةً تُحدق بالليرة على المدى القصير، خاصة في ظل تصاعد الأزمة السياسة الراهنة بين تركيا والولايات المتحدة.

وأشارت الوكالة إلى أن الأوساط المصرفية الدولية شعرت بالصدمة حيال النزيف المستمر في قيمة الليرة، والذي يُتوقع استمراره في المستقبل المنظور، في ظل الافتقار إلى أي مؤشراتٍ تفيد بإمكانية تغير الظروف الجيوسياسية والاقتصادية، التي قادت للأزمة الحالية.

ويحذر خبراء اقتصاد من تفاقم تلك الأزمة، بفعل العقوبات التي توشك الولايات المتحدة على فرضها على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، عقاباً له على تشبثه بإتمام صفقة صواريخ «إس - 400» الروسية المتطورة للدفاع الجوي.

ويشير الخبراء إلى أن ذلك سيؤدي إلى تكرار السيناريو الكارثي الذي شهدته تركيا العام الماضي، إثر ما اجتاحها من اضطراباتٍ ماليةٍ واقتصاديةٍ جراء العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أنقرة وقتذاك، لإجبارها على إطلاق سراح القس أندرو برونسون الذي زُجَ به في السجن بزعم ضلوعه في محاولة الانقلاب، التي وقعت قبل ثلاث سنوات.

وأدت تلك العقوبات- التي ترافق فرضها مع اختيار أردوغان صهره براءت ألبيرق وزيراً للمالية - إلى إجبار النظام التركي على الإفراج عن برونسون في نهاية المطاف، وقادت في الوقت نفسه إلى إدخال اقتصاد البلاد في موجةٍ هائلةٍ من الأزمات، أسفرت عن انهيار قيمة الليرة بنسبةٍ تصل إلى 34% أمام الدولار الأميركي، وأفضت كذلك إلى أن تقفز أسعار الفائدة إلى مستوى هائلٍ بلغ 24%، وأن يلامس معدل التضخم السنوي حافة العشرين في المئة، وهو المستوى الأعلى منذ مطلع القرن الراهن.

وفي تقريرها، حذرت وكالة «بلومبرج» من أن القرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس التركي قبل أيام بعزل محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا وتعيين نائبه مراد أويسال بدلاً منه، سيؤدي إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرةٍ أسرع من المتوقع والمطلوب معاً، وهو ما سيعود بالسلب على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وسيُضعف قيمة العملة المحلية بشكلٍ أكبر.

ونقل التقرير عن جيوم ترسكا خبير استراتيجيات الأسواق الناشئة في «كريدي أجريكول» قوله، إن ما فعله أردوغان «يغير قواعد اللعبة» بشكلٍ كامل، ويؤكد أن «البنك المركزي التركي لا يتمتع بالاستقلالية» على أي وجه من الوجوه.

وأشار ترسكا إلى أن التدخل السافر من جانب الرئيس التركي، يدفع الخبراء والمحللين إلى أن يتوقعوا اتخاذ حكومته قراراتٍ بتخفيض سعر الفائدة بنسبٍ لا يُستهان بها قبل نهاية الشهر الجاري، في ضوء اقتناع أردوغان بأن ذلك سيضمن خفض معدلات التضخم، على عكس ما تؤكده التجارب المماثلة التي شهدتها الكثير من دول العالم.

ولكن «بلومبرج» أكدت أن التعقيد الذي يكتنف أزمة الليرة ناجمٌ عن كونها لا ترتبط بقرار عزل تشتين قايا، وإنما بدأت قبل ذلك بكثير، ما يجعل حلها يتطلب ما هو أكثر من مجرد تعديل أسعار الفائدة.

وتتفاقم الصعوبات التي تواجهها تركيا في هذا الشأن، في ضوء القرار الذي اتخذته وكالة موديز للتصنيف الائتماني الدولي منتصف الشهر الماضي بتخفيض التصنيف السيادي لهذا البلد، وهو ما عزته الوكالة آنذاك إلى تصاعد إمكانية مواجهة الحكومة التركية خطر حدوث أزمةٍ في ميزان المدفوعات، وهو ما يفاقم احتمالات عجزها عن سداد ديونها.

وفي سياق إعلانها عن هذا القرار، قالت «موديز»: إن المصارف التركية تتحمل في الوقت الراهن مخاطر غير معقولة، في ضوء تزايد حجم القروض التي منحتها للمواطنين الأتراك. وحذرت الوكالة من إمكانية أن يلجأ نظام أردوغان إلى تبني إجراءاتٍ متطرفةٍ لمواجهة الأزمة أو محاولة تخفيفها، من قبيل وضع قيودٍ على انتفاع المودعين من ودائعهم بالعملات الأجنبية.