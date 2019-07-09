مصر تحذر: تحركات تركيا في «المتوسط» تزيد التوتر

القاهرة (الاتحاد) عبرت الخارجية المصرية، أمس، عن قلقها من إعلان تركيا عزمها التنقيب عن النفط في محيط جمهورية قبرص. وذكر بيان صادر عن الخارجية المصرية: «أعربت مصر عن قلقها لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص، بما يعد إصراراً على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط».

وأكدت الخارجية المصرية على ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.

وكانت سفينة تركية تعتزم التنقيب عن النفط والغاز رست قرب قبرص قبالة ساحلها الاثنين، مما دفع عدداً من الدول لتوجيه احتجاجات شديدة.

وصدر بيان شديد اللهجة عن الرئاسة القبرصية يتهم تركيا «بالاعتداء السافر» على سيادة الجزيرة. كما دعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى وقف أعمال التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها حول الجزيرة، حتى لا يتخذ الاتحاد إجراء ضدها.

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