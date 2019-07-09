قبضة أردوغان تتفكك وموجة اعتقالات جديدة في تركيا

أنقرة (وكالات)

قال تقرير نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن قبضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الحكم بدأت تتفكك، مشيراً إلى استقالة نائب رئيس الوزراء التركي السابق للشؤون الاقتصادية وزير الاقتصاد والخارجية وشؤون المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي علي باباجان من حزب العدالة والتنمية الحاكم سعياً منه لتشكيل حزب سياسي جديد.

جاء ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام تركية أن نحو 40 من أعضاء البرلمان وأعضاء في الحزب الحاكم يستعدون للاستقالة من الحزب والانضمام لحزب باباجان.

من جهة أخرى، أصدرت السلطات التركية، أمس، مذكرات توقيف جديدة بحق أكثر من 200 عسكري بزعم ارتباطهم بحركة فتح الله جولن. وأعلنت النيابة العامة في إسطنبول في بيان إصدارها مذكرات توقيف بحق 176 عسكرياً في الخدمة الفعلية، بينهم عقيد.

وتتهم أنقرة، فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة، بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016. وينفي جولن أي صلة له بالأمر. وخلال السنوات الثلاث التالية للانقلاب الفاشل، سجنت تركيا أكثر من 77 ألف شخص، واتخذت قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفاً من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى.