كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الفنلندي يصل الخرطوم غداً نيابة عن الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصل وزير الخارجية الفنلندني بيكا هافيستو، الى الخرطوم بعد غدٍ الخميس نيابة عن الاتحاد الأوربي في زيارة بتفويض من وزيرة الشؤون الخارجية في الاتحاد فدريكا موغريني نيابة عن الاتحاد الأوربي حول الوضع في السودان.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوربي إن هافيسكو سينقل موقف الاتحاد الأوروبي بشأن السودان كما اتفق عليه مجلس الشؤون الخارجية في 17 يونيو إلى مختلف السلطات وأصحاب المصلحة ، ثم يقدم تقريراً إلى الدول الأعضاء الـ 28 في مجلس الشؤون الخارجية عند عودته.

ودعا البيان الجهات الإقليمية والدولية الفاعلة في لعب دور بنّاء في السودان، ووجه بالخصوص الدعوة لكل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، مشيراً الى أن الوزير سيكشف للأوربيين عن أفضل طريقة لدعم السودان.