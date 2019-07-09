على الرغم من مغادرة الأسود.. “كاف” يختار لاعبا مغربيا في التشكيلة المثالية لدور الثمن

ضمت التشكيلة المثالية لدور ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، التي انطلقت في مصر، في 21 يونيو الماضي، وتستمر إلى غاية 19 يوليوز الجاري، لاعبا مغربيا، على الرغم من خروج المنتخب الوطني في الدور ذاته ضد بنين.

واختارت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، المغربي أشرف حكيمي ضمن التشكيلة النموذجية لدور الثمن، في مركز الظهير الأيسر، ليكون رابع عربي رفقة الثنائي الجزائري عطال، ومحرز، والتونسي، سخيري.

وكان المنتخب الوطني قد انهزم ضد “سناجب” بينين بركلات الترجيح (4_1)، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، خلال زمنها الأصلي، وشوطيها الإضافيين، علما أنه أتيحت فرصة حسم اللقاء لحكيم زياش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني، لكنه لم يفلح في تحويل ركلة الجزاء إلى هدف.