عاد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ليتحدث عن تقاعد الوزراء والبرلمانيين، والذي أثار جدلا كبيرا، مشيرا إلى أن رغبته تتمثل في توقيف تقاعد الوزراء.
وقال العثماني مساء اليوم الثلاثاء، خلال جوابه على أسئلة البرلمانيين بالجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، “تقاعد الوزراء أردت أن أوقفه لكن ليس بيدي”.
وخاطب رئيس الحكومة المستشارين البرلمانيين قائلا، “أنتم تعرفون القانون، الأمر ليس بيدي، لا يمكنني أن أوقف تقاعد الوزراء”.
وبخصوص تقاعد البرلمانيين، أوضح رئيس الحكومة أن موقفه كان واضحا منذ البداية، وهو من رفض المساهمة في إنقاذ الصندوق.
وأضاف العثماني، “لن أساهم بسنتيم واحد في إنقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين، لن أساهم فيه وهو ميت ولن أفعل بعد إحياءه”.
كانت هذه تفاصيل خبر العثماني: أردت توقيف تقاعد الوزراء لكن ليس بيدي.. ولن أُنقذ تقاعد البرلمانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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