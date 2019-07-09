فضال: ” أرغب في العودة للمنتخب”

عبر زهير فضال، اللاعب الدولي المغربي، المحترف بنادي بيتيس الإسباني، عن رغبته الكبيرة في التألق الموسم المقبل، في الدوري الإسباني الممتاز، والعودة من جديد للعب مع “أسود الأطلس”.

وقال فضال، في حوار له مع صحيفة “آس” الإسبانية، إنه ” يشعر بحال أفضل في بتيس، استعداداتي للموسم المقبل، على أفضل ما يرام، أنا جاهز بدنيا بنسبة 100 بالمائة، عكس الموسم الماضي، الذي تعرضت فيه للإصابة، وتطلبت مني وقت أطول للإعداد”.

وأضاف: ” أرغب في لعب أكبر عدد ممكن من المباريات، الموسم المقبل، أكبر مما لعبته في الموسم الماضي، سأذهب خطوة خطوة من أجل تحقيق أهدافي، وابرزها العودة للمنتخب المغربي”.

جدير ذكره، أن فضال غاب عن مخططات الناخب الوطني، هيرفي رونار، في الفترة الأخيرة، على الرغم من استعادته لإمكانياته البدنية، في النصف الأخير من الموسم.