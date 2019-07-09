نجل زيدان يرحل عن ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن فريق ريال مدريد الإسباني، رحيل حارس مرماه الثالث، لوكا زيدان، على سبيل الإعارة إلى صفوف راسينغ سانتاندير الذي ينافس ضمن دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وبحسب ما نشره الفريق الملكي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، فإن "ريال مدريد توصل لاتفاق مع راسينغ سانتاندير بإعارة الحارس لوكا زيدان خلال الموسم المقبل، وحتى 30 حزيران/يونيو 2020".

وأثيرت الكثير من التكهنات خلال الفترة الماضية حول مستقبل لوكا، حيث أفادت عدة تقارير بوجود أزمة بين زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد وإدارة النادي بسبب نجله، وأنه يريد أن يكون الحارس الثاني خلف كورتوا، مع الرحيل المحتمل لكيلور نافاس.

ويأمل ريال مدريد في تجهيز لوكا زيدان، حتى يكون حارس المستقبل للفريق الملكي، وذلك من خلال المباريات والاحتكاكات القوية، وليس التدريب وخوض مباريات الرديف فقط.