سان جيرمان يصعب مهمة برشلونة لاستعادة نيمار!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي حدد سعر نجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، بحيث أصبح من الصعب على برشلونة تحقيق رغبته باستعادة لاعبه السابق.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن سان جيرمان استقر على أن قيمة لاعبه البرازيلي لن تقل عن 222 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي الذي دفعه الباريسيون لضمه.

ويتطلع سان جيرمان لاستعادة الأموال التي أنفقها لضم نيمار منذ موسمين من برشلونة، ولا يهتم بضم فيليب كوتينيو أو عثمان ديمبلي في الوقت الحالي.

ويبحث الألماني توماس توخيل، المدير الفني لسان جيرمان، عن لاعب وسط دفاعي، حيث يتصدر كاسيميرو نجم ريال مدريد قائمة المطلوبين -وفقًا لما نشرته الصحيفة.

Advertisements

ومع ذلك، فيبدو أن برشلونة إذا عرض إيفان راكيتيتش بالإضافة إلى أموال، في مقابل نيمار، فقد تبدأ المفاوضات بين إدارة البلوغرانا والنادي الباريسي.

ومع اقتراب أنطونيو غريزمان من الانتقال لقلعة كاتالونيا مقابل 120 مليون يورو، فسيكون برشلونة ليس لديه القوة المالية لتلبية مطالب سان جيرمان، في حين لم يعد ريال مدريد مهتمًا بالتوقيع مع النجم البرازيلي.

وتشير التقارير إلى أن مانشستر يونايتد كان من الممكن أن يكون خيارًا لنيمار، في حالة مغادرة بول بوغبا هذا الصيف، لكن الشياطين الحمر لن يشاركوا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، قد أكد أن ناديه لن يقدم عرضًا لنيمار، لكن الصحيفة الإسبانية توقعت أن يبدأ برشلونة مفاوضات مع باريس في الأسابيع المقبلة.