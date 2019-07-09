شقيب السلام: إصابة خطيرة لرجل بجريمة إطلاق نار 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب مساء اليوم الثلاثاء، رجل (44 عاما)، بجروح وُصفت بالخطيرة، في أعقاب تعرضه لإطلاق نار، في قرية شقيب السلام في النقب.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان الذي ارتُكِبت فيه الجريمة، وقدم الإسعافات الأولية للمُصاب، ثم نقله إلى مستشفى "سوروكا"، لاستكمال تلقي العلاج.

وذكر الطاقم الطبي، الذي قدم العلاج للمُصاب، أن حالته مستقرّة حتى الآن.

وعُلم أن الرجل أصيب، خلال شجار عائلي تخلله استخدام الأسلحة النارية.

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ووصلت الشرطة إلى المكان، حيث باشرت بالتحقيق، للوقوف على أسباب الشّجار.

ويعاني المواطنون العرب في البلاد، من انعدام الأمن والأمان في ظل استشراء آفة العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في محاربة هذه الظاهرة وجمع السلاح.

وأضحت الجريمة بلا عقاب عندما تكون الضحية من المجتمع العربي، إذ ساهم عجز الشرطة عن فك رموز غالبية جرائم القتل بأن تكون الغالبية العظمى من جرائم إطلاق النار التي تسجل وتوثق بالبلاد من نصيب البلدات العربية.

وأمام هذه الجرائم والعنف، تواصل الشرطة التحريض على المجتمع العربي، وللتهرب من المسؤولية؛ تحمل الضحية مسؤولية ما تزعم أن ارتفاع معدلات العنف والجريمة يعود أيضا لعدم استعداد المجتمع العربي للتعاون مع الشرطة في فك رموز الجرائم.