البحرية المصرية تستعد لحماية مصالحنا الإقتصادية في البحر المتوسط بأخطر الأسلحة الروسية "ريح الموت"

الموجز

قال الباحث العسكري المصري في منتدى تحليل السياسات الإيرانية "أفايب" محمد الكناني، إن القطع البحرية الروسية التي تنضم إلى الجيش المصري تضيف لقواته البحرية قوة صاروخية نوعية وفقا لما نشرته روسيا اليوم .

وتعليقا على اهتمام مصر بالحصول على كورفيت الصاروخ الروسي "بويان-إم" النسخة 21635 المشهورة بـ"ريح الموت"، أشارت RT، إلى أن القطع الروسية البحرية تتميز بالتنوع الكبير في أنظمة الصواريخ على متنها، وهي مميزات غير موجودة في أسلحة الغرب الأخرى.

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وتابع الباحث العسكري المصري محمد الكناني : "القطع البحرية الروسية تتميز بسعرها المناسب، ولكن يجب على البحرية المصرية أن تجعل كورفيت "بويان- إم" الروسي في حال الحصول عليه سلاحا بحريا متعدد المهام، ولا يجب أن تتوقف قدراته على مكافحة سفن السطح فقط، ولكن يجب أن تكون هناك نسخة لها قدرة على مكافحة الغواصات، بالإضافة إلى تزويده بأنظمة دفاع جوي جيدة، وصواريخ مضادة للسفن، خاصة أن إزاحة "بويان-إم" كبيرة تتراوح من 900-1000 طن ويجب الاستفادة منها".

وأوضح الباحث العسكري أن روسيا من الممكن أن تصدر لمصر نسخة من صواريخ Club-N المضادة للأهداف البرية وهي المتاحة للتصدير ويصل مداها إلى 300 كيلومتر.

وبحسب ما صرح به لروسيا اليوم أكد الكناني، أن مصر ترغب في الحصول على قدرة نيران عالية لتأمين مصالحها الاقتصادية في البحر المتوسط، وستزود هذه القطعة بصواريخ مضادة للسفن، ويجب تطوير البحرية المصرية لأن تركيا وإسرائيل تمتلك قوات بحرية وجوية قوية، وهذا فقط ضمن نطاق تطوير القوات المصرية في البحر المتوسط لأن هناك مشاكل كبيرة فيه عكس البحر الأحمر، ولكن هذا لا يمنع من وجود تهديدات في البحر الأحمر لأن مصر تؤمن هذا البحر من باب المندب مع وجود وضع غير مستقر في السودان إلى جانب الوضع الغير مستقر في منطقة القرن الإفريقي وباب المندب، والتي تعد العمق الاستراتيجي لمصر في الجنوب، بالإضافة إلى أن البحرية المصرية تحتاج إلى تطوير وإحلال وتجديد، لأن هناك الكثير من القطع القديمة.