ترامب يشكر تميم على توسيع قاعدة "العديد": الحمدلله ليست من أموالنا

مصراوي
خلال كلمة له في مأدبة عشاء أقامها وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، ليلة الاثنين، بمناسبة زيارة أمير قطر تميم بن حمد لواشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تميم حليف مهم للولايات المتحدة.
وأضاف في المؤتمر الصحفي، أن استثمارات الدوحة هي الأكبر في الولايات المتحدة، وهي موضع تقدير كبير.
وشكر ترامب أمير قطر على توسعة قاعدة العديد العسكرية، مؤكدًا أن الدوحة هي من ستنفق على توسيع تلك القاعدة ولن تنفق الولايات المتحدة شيئًا.
وأكد الرئيس الأمريكي، أن قطر قدمت مساعدات للولايات المتحدة من خلال منشأة عسكرية،...
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