روني لحود: قانون تسوية مخالفات البناء خصص 30 بالمئة من الرسوم للمؤسسة العامة للإسكان

أكّد مدير ​مؤسسة الاسكان​ ​روني لحود​، في تصريح تلفزيوني، أن "قانونًا صدر في ​المجلس النيابي​ يعطي ​المؤسسة العامة للإسكان​ وحدها حق دعم ​القروض السكنية​ ولكن لم نتوصل الى نتائج لتطبيق هذا القانون في ظل الفوائد المرتفعة. واجتماعاتنا مع ​جمعية المصارف​ استمرت لـ8 مرات ولم نتوصل الى النتائج المرجوة لأن أي دعم للفائدة كان غير ممكن".

ولفت لحود الى أن "موضوع الساعة هو قانون تسوية مخالفات البناء الذي أقر في ​مجلس النواب​"، موضحًا أنه "خصص حصة 30 في المئة من الرسوم للمؤسسة العامة للإسكان تقدر بـ 300 مليون ​دولار​"، كاشفًا عن "أننا "نتجه الى أن تكون القروض المدعومة عبر المؤسسة وليس عبر المصارف التجارية لأنها تساعد فقط أصحاب الدخل المحدود".