أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا صيفيا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ على الساحل بينما تستمر بالارتفاع على الجبال والداخل.كما توقعت ان يكون طقس الخميس قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة في الداخل و في المناطق الجنوبية الساحلية و تكون فيه بدرجات الحرارة ليل الخميس /الجمعة اعلى من معدلاتها المسائية على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة (٩٠%) مما يساهم بزيادة الشعور بالحر . أما الجمعة فيكون قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات و رياح ناشطة و استقرار في درجات الحرارة على الساحل فيما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض في الداخل و على الجبال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طقس صيفي يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.