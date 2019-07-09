الطبش: لجنة المال أقرت اقتراح قانون تقدمت به ينص على إعفاء المحكومين الذين قضوا مدة عقوبتهم

لفتت عضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​رلى الطبش​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، الى أن "​لجنة المال والموازنة​ أقرت اقتراح قانون تقدمت به وينص على اعفاء المحكومين، الذين قضوا مدة عقوبتهم وما زالوا مسجونين لعدم سداد الغرامات المالية المحكومين بها، من كافة الغرامات من أي نوع كانت ليصار الى اخراجهم من السجن، وتسليم المسجونين غير اللبنانيين الى ​البعثات الدبلوماسية​ والقنصلية لتتولى إجراء اللازم بصددهم"، مشيرة إلى أنها "الخطوة الأولى لحل مشكلة اقتظاظ السجون وتتقاطع مع ​حقوق الانسان​".

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