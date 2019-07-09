علمت قناة "المستقبل" أن "الرسالة الشفهية التي نقلها مستشار رئيس الحكومة ​غطاس خوري​ ل​قصر بعبدا​ أكدت على فصل المسار القضائي عن الدعوة إلى عقد ​جلسة الحكومة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر المستقبل: رسالة خوري لقصر بعبدا أكدت ضرورة فصل المسار القضائي عن الدعوة لجلسة حكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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