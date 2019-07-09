أعلن رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النيابية النائب ​إبراهيم كنعان​ بعد جلسة للجنة "اننا انهينا مناقشة مشروع موازنة ٢٠١٩ موادا واعتمادات"، مشيراً الى أنه "تم تخفيض الموازنة بما يناهز الـ 500 مليار، واضافة واردات من خلال مواد قانونية اتفق عليها مع ​وزارة المال​".

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كانت هذه تفاصيل خبر كنعان: أنهينا مناقشة مشروع الموازنة وتم تخفيضها بما يناهز الـ 500 مليار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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