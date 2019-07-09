وهاب عن العقوبات على رعد وصفا وشري: "ضجرت لحالي من 12 سنة"

علق رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ على القرار الأميركي الأخير بإدراج 3 أعضاء من ​حزب الله​ على قائمة ​العقوبات الأميركية​، مرحبا بـ"الزملاء ​محمد رعد​ و​وفيق صفا​ و​أمين شري​ لإنضمامهم إلى لائحة الشرف لائحة العقوبات الأميركية". وقال: "والله ضجرت لحالي من 12 سنة".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أنها "وضعت 3 من قيادات حزب الله على قوائم العقوبات"، موضحة أنهم "النائب أمين شري ومسؤول جهاز الأمن في حزب الله وفيق صفا ورئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد".

ولفتت الخزانة الى أنها "تطالب المجتمع الدولي بإدراج حزب الله على قوائم الإرهاب"، مؤكدة أنه "لا يجب التمييز بين جناحي حزب الله العسكري والسياسي".