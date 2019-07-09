هاشم: حفظنا حق الناجحين في مباراة الخدمة المدنية في مواد الموازنة

أعلن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "حفظنا حق الناجحين في مباراة الخدمة المدنية في مواد الموازنة وسنتابع في الهيئة العامة لاصدار مراسيم الحاقهم بمواقعهم".
وكانت لجنة المال والموازنة عقدت مساء اليوم جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان أنهت فيها مناقشة الموازنة بكل بنودها وموادها مع التعديلات.
وقد افقت على زيادة ضريبة دخل على رواتب العسكريين المتقاعدين تصاعدية وفق الشطور، وأسقطت ضريبة الـ2 في المئة على البضائع المستوردة واستعاضت عنها برسوم نوعية على 1500 منتج بين 3 و7 في المئة.
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