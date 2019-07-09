هاشم: حفظنا حق الناجحين في مباراة الخدمة المدنية في مواد الموازنة

أعلن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "حفظنا حق الناجحين في مباراة الخدمة المدنية في مواد ​الموازنة​ وسنتابع في الهيئة العامة لاصدار مراسيم الحاقهم بمواقعهم".

وكانت ​لجنة المال والموازنة​ عقدت مساء اليوم جلسة برئاسة النائب ​ابراهيم كنعان​ أنهت فيها مناقشة الموازنة بكل بنودها وموادها مع التعديلات.

وقد افقت على زيادة ضريبة دخل على رواتب ​العسكريين المتقاعدين​ تصاعدية وفق الشطور، وأسقطت ضريبة الـ2 في المئة على البضائع المستوردة واستعاضت عنها برسوم نوعية على 1500 منتج بين 3 و7 في المئة.