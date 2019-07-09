عبد المهدي: الحشد الشعبي قوة مضحية ودماؤها ساعدت في تحرير العراق

أكد رئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​ في مؤتمر صحفي أن "​الحشد الشعبي​ قوة مضحية ودماؤها ساعدت في تحرير العراق"، مشيراً إلى أنه "لدينا مخاوف من ما يجري في ​مضيق هرمز​ كون التوتر يؤثر على اقتصادنا"، لافتاً إلى أن "الحكومة العراقية تدرس خطط طوارئ للتعامل مع أي حالات تعطل محتملة، بما في ذلك البحث عن مسارات بديلة لصادرات النفط".

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