مياه بيروت: قطع المياه غدا عن مناطق في قضاء بعبدا بسبب الاشغال

أعلنت "​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​" في بيان، أنه "بسبب تحوير خط مياه التوزيع الرئيسي من نبع عين الدلبة في منطقة ​عاريا​، ستضطر المؤسسة إلى قطع المياه عن بعض مناطق التوزيع في الجمهور - حازمية - الحدث - فياضية - ​بعبدا​ - ​اللويزة​ - و​اليرزة​، إعتبارًا من صباح يوم غد الأربعاء الواقع فيه 10/7/2019 وحتى صباح الخميس الواقع فيه 11/7/2019".

وتمنت المؤسسة على المشتركين في هذه المناطق أخذ العلم واتخاذ الإحتياطات اللازمة.