مياه بيروت: قطع المياه غدا عن مناطق في قضاء بعبدا بسبب الاشغال

أعلنت "مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان" في بيان، أنه "بسبب تحوير خط مياه التوزيع الرئيسي من نبع عين الدلبة في منطقة عاريا، ستضطر المؤسسة إلى قطع المياه عن بعض مناطق التوزيع في الجمهور - حازمية - الحدث - فياضية - بعبدا - اللويزة - واليرزة، إعتبارًا من صباح يوم غد الأربعاء الواقع فيه 10/7/2019 وحتى صباح الخميس الواقع فيه 11/7/2019".
وتمنت المؤسسة على المشتركين في هذه المناطق أخذ العلم واتخاذ الإحتياطات اللازمة.
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