بطيش: لا أعلم لماذا أخصام الحريري لهم مصلحة بتفخيخ العلاقة بيننا وبينه

أكد وزير ​الإقتصاد​ ​منصور بطيش​ أنه "يتم اتهام وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بأنه "سوبر وزير" لكن هذا الأمر غير صحيح، فباسيل دائما ملتزم ب​الدستور​"، مشيراً الى أنه "هناك تواصل بين باسيل ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بشكل دائم، والكلام لائق وهادىء"، مشدداً على "اننا لم نتعاطى يوما بسلبية مع الحريري، ولا أعلم لماذا أخصام الحريري لهم مصلحة بتفخيخ العلاقة بيننا وبينه".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح بطيش "أننا كنا نتوقع نسبة نمو عالية، ولكن حادثة الجبل المؤسفة نتمى الا تكون قد لجمتنا، وأتمى أن نجد حلولا في الاسبوع المقبل لنقلع من جديد، ونربح موسم الصيف"، لافتاً الى أن "​السياحة​ يجب أن يكون لها مرتكزات، جديدة كذلك القطاع الصناعي، كما أنه يجب اعادة النظر بالاتفاقيات التي تم توقيعها مع دول الخارج".

وأشار الى أنه "اليوم رأينا أن هناك قصور في الانتاج والتصدير، ونحتاج الى 16 مليار دولار لتغطية ​العجز​ في الميزان التجاري"، لافتاً الى أن "السياحة أصبحت سياحة جيدة، وال​لبنان​يون بدلا من أن يمارسوا السياحة في لبنان يذهبون الى الخارج ويأخذون ​الدولار​ معهم".

واكد بطيش انه "يجب ان يكون هناك انضباط في ​المالية العامة​، كما ويجب العمل على تحسين المعاملات الخارجية لنتطلع كيف يصبح لدينا ​اقتصاد​ منتج".