لجنة المال تنهي مناقشة الموازنة بكل بنودها وموادها مع التعديلات

أنهت لجنة المال و​الموازنة​ مناقشة مشروع موازنة 2019 في جلستها الأخيرة التي عقدتها في ​مجلس النواب​ وأقرت كافة موادها وبنودها مع التعديلات.

وكشفت معلومات للـ NBN عن "انخفاض نسبة ​العجز​ في مشروع الموازنة بحسب الارقام النهائية من 7.59 الى 6.59 بالمئة بعد زيادة الايرادات وخفض إضافي في النفقات".