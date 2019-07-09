لجنة المال تنهي مناقشة الموازنة بكل بنودها وموادها مع التعديلات

أنهت لجنة المال والموازنة مناقشة مشروع موازنة 2019 في جلستها الأخيرة التي عقدتها في مجلس النواب وأقرت كافة موادها وبنودها مع التعديلات.
وكشفت معلومات للـ NBN عن "انخفاض نسبة العجز في مشروع الموازنة بحسب الارقام النهائية من 7.59 الى 6.59 بالمئة بعد زيادة الايرادات وخفض إضافي في النفقات".
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