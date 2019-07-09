لجنة المال تقر بند الضريبة على الطبابة للعسكريين بتخفيض من 3 الى 1.5%

أشارت معلومات الـNBN إلى أن "​لجنة المال​ والموازنة أقرت، في جلستها الأخير لمناقشة مشروع موازنة 2019، بند الضريبة على الاستشفاء وخفضتها من 3 بالمئة الى 1.5 بالمئة من معاشات التقاعد للعسكريين

فيما كشفت معلومات أن جلسة لجنة المال المسائية مستمرة ويبقى ٧ مواد للبتّ بها وانتهاء الأعمال.

يذكر ان الجلسة المسائية للجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان كانت قد انطلقت بحضور وزيري المال والصناعة، للبتّ بالمواد العالقة في مشروع موازنة العام 2019. وقد انضم إلى الاجتماع لاحقاً وزير الدفاع الياس بوصعب. وأكد وزير المال علي حسن خليل في تصريح من مجلس النواب أنّه "من الطبيعي أن تكون اليوم الجلسة الأخيرة للجنة المال والموازنة".