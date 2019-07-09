النشرة: اشتباكات في حورتعلا على خلفية ثأر قديم بين شبان من آل المصري

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع بـ أنه "تشهد بلدة حورتعلا شرقي بعلبك حالة من التوتر بسبب اطلاق نار وقذائف B7 ووقوع اشتباكات على خلفية ثأر قديم بين شبان من آل المصري ابناء عم".
وأشار المراسل الى أن "الجيش والقوى الأمنية تدخل البلدة في هذه الأثناء لفض الإشكال وضبط الوضع".
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