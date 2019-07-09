النشرة: اشتباكات في حورتعلا على خلفية ثأر قديم بين شبان من آل المصري

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ بـ أنه "تشهد ​بلدة حورتعلا​ شرقي ​بعلبك​ حالة من التوتر بسبب اطلاق نار وقذائف B7 ووقوع ​اشتباكات​ على خلفية ثأر قديم بين شبان من آل المصري ابناء عم".

وأشار المراسل الى أن "​الجيش​ و​القوى الأمنية​ تدخل البلدة في هذه الأثناء لفض الإشكال وضبط الوضع".