كالامارد: لا نرى رأيا دوليا تجاه مصر بالرغم من مستوى الانتهاكات فيها

أكّدت المحققة الأممية الخاصة أغنيس كالامارد "أنني أدعم إجراء تحقيق في أسباب وفاة الرئيس المصري ​محمد مرسي​"، مشيرة إلى أنه "يجب الاستماع إلى محاميي مرسي وأفراد أسرته حول ملابسات وفاته".

ولفتت كالامارد إلى "أنني بعثت رسالة إلى ​الحكومة المصرية​ مكونة من 15 صفحة تتضمن مخاوف من أن مرسي مات جراء سوء المعاملة"، مشددة على "أنني أنتظر رد الحكومة المصرية على رسالتي خلال يوما من إرسالها قبل أن أنشرها للجمهور".

واعتبرت "أننا لا نرى رأيًا عامًا دوليًا تجاه مصر على الرغم من مستوى الانتهاكات التي تشهدها".