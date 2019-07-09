المجلس العسكري بالسودان: اكتملت وثيقة الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير وتسليمها غدًا

أعلن ​المجلس العسكري​ في ​السودان​ عن "اكتمال وثيقة الاتفاق بينه وبين و​قوى الحرية والتغيير​"، وكشف أن "تسليمها للجانبين سيتم غدًا".

يذكر أن السودان يشهد حاليًا مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق ​عمر البشير​ إثر حراك شعبي. وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولًا من مكونات ​الحراك الشعبي​ ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن ​عبد الفتاح البرهان​.