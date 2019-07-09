عبد المهدي: أي تعطل لصادرات النفط عبر مضيق هرمز سيشكل عقبة كبيرة أمام اقتصاد العراق

أكّد رئيس مجلس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​ أن "أي تعطل لصادرات ​النفط​ عبر ​مضيق هرمز​ سيشكل عقبة كبيرة أمام ​اقتصاد​ العراق"، مشيرًا إلى "أننا ندرس خططًا للتعامل مع أي ​حالات​ تعطل محتملة بما فيها إيجاد مسارات بديلة لتصدير النفط".

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