رئيسة حكومة هونغ كونغ: مشروع قانون تسليم المطلوبين لبكين "مات"

أعلنت رئيسة ​حكومة هونغ كونغ​ ​كاري لام​ الموالية لبكين، أنّ مشروع القانون الذي يتيح تسليم المطلوبين إلى ​الصين​ القارية والذي أدّى إلى تظاهرات احتجاجية غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة "قد مات"، رافضة في الوقت نفسه سحب النصّ كما يطالب المحتجون.

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