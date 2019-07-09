الحرس الثوري: سنستهدف قواعد أميركا بالدول العربية إذا اعتدت على ايران

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري للشؤون الثقافية والاجتماعية حسین نجات أن قوات بلاده "ستدمر حاملات الطائرات الأميركية في مياه الخليج في حال ارتكبت أي حماقة ضد إيران"، مشيرًا إلى أن "صواريخنا ستستهدف القواعد الأميركية في الدول العربية المجاورة في حال انطلاق أي اعتداء منها على بلادنا".
وشدد نجات على أن "الحرب ليست على جدول أعمال الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يريد جر طهران إلى التفاوض من خلال الحد الأقصى من الضغوط"، موضحًا أن "ترامب لم يرد على إسقاط الطائرة المسيرة، كونه يعرف أن القواعد التي ستنطلق منها العمليات الأميركية في مرمى صواريخنا".
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