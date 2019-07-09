بوتين: التقارب بين روسيا وأوكرانيا أمر لا مفر منه وبناء علاقات حلفاء أمر حتمي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "التقارب بين روسيا وأوكرانيا أمر لا مفر منه كما أن بناء علاقات حلفاء أمر حتمي".
وأوضح بوتين في مقابلة بفيلم المخرج اوليفر ستون الجديد تحت عنوان "الصراع على أوكرانيا" الذي تم عرضه في تاورمينا الإيطالية "أنني أعتقد أنه أمر لا مفر منه، وبناء علاقات طبيعية ودية أمر حتمي، وأود أن أقول أنها أكثر من مجرد علاقات ودية هي علاقة حلفاء… التقارب أمر لا مفر منه".
يذكر أن العلاقات الروسية الأوكرانية، تدهورت مع بدء السلطات الأوكرانية في شهر نيسان من عام 2014 عملية عسكرية ضد سكان إقليم دونباس المعارضين للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط من نفس العام، وكذلك ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار 2014".
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