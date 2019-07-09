ملياردير أميركي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2020

أعلن الملياردير والمستثمر الأميركي توم ستاير نيته السعي للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض ​الانتخابات الرئاسية​ المقبلة.

وشدد ستاير، في فيديو انتخابي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، على "ضرورة التخلص مما وصفه بتحكم الشركات التجارية والمالية العالمية الكبرى بالنظام السياسي في ​الولايات المتحدة​"، موضحًا "أنني أعتقد أن الناس يؤمنون بأن النظام تركهم، والشركات العالمية اشترت الديمقراطية، والسياسيين لا يهتمون بهم ولا بمصالحهم ولا يحترمونهم، بل يعملون لخدمة مصالح هؤلاء الذين يستفدون من النظام بطرق احتيالية"، مشيرًا إلى أن "همهم الوحيد هو جني الأموال على حساب المواطنين و​البيئة​".

ولفت الى أن فريقه ينشط "من أجل جعل الديمقراطية تعمل من خلال إعادة القرار إلى أيدي الناس".

Advertisements

ويعد ستاير البالغ 62 عاما من العمر أبرز الداعين لعزل الرئيس الحالي ​دونالد ترامب​. وقد عزز موقعه في الحزب الديمقراطي الأميركي، في السنوات الأخيرة كونه أكبر مانحي الحزب.

يذكر أن العام الماضي، تمكن ستاير من حشد أكثر من 8 ملايين ناخب في البلاد لدعم حملة Need to Impeach التي أطلقها ودعت إلى طرد ترامب من ​البيت الأبيض​. كما يعرف ستاير باهتمامه الكبير بحماية البيئة ومواجهة ​التغير المناخي​ ويمول أنشطة منظمة NextGen America.

وتجدر الإشارة إلى أن ستاير انضم إلى المرشحين للرئاسة الأميركية التي تجاوز عددهم حتى الآن 20 مترشحا.