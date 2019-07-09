الخارجية الأميركية: نتطلع للتعامل مع السفيرة السعودية الجديدة

أكدت ​وزارة الخارجية​ الأميركية انه "نتطلع للتعامل مع ​السفيرة السعودية​ ​الجديدة​ ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز وتعزيز الشراكة مع السعودية".

يذكر ان ​السفيرة السعودية​ الأميرة ريما بن عبد العزيز تولت مهامها كأول سفيرة للرياض في ​أميركا​ وفي دول ​العالم​ عمومًا، وأكدت في أول تصريح لها أنها "تتمنى كل التوفيق في مهمتها لخدمة وطننا الحبيب".

والأميرة ريما هي السفيرة الـ11 للسعودية منذ عام 1945، وتسلمت منصبها خلفا لخالد بن سلمان الذي عاد إلى الرياض ليصبح نائبا لوزير الدفاع.