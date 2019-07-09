وزير ايراني: نقف بجانب سوريا بمرحلة اعادة الاعمار

أكد وزير العمل الايراني محمد شريعتمداري ان "احدى أهم سياسات الجمهورية الإسلامية يتمثل في تعزيز التعاون مع الدول المحيطة بها لا سيما شركائها الاستراتيجيين في دول الجوار"، مشيراً إلى أن "إيران تقف الى جانب سوريا في مرحلة إعادة الإعمار".
ولفت إلى أن "الوزارة وبفضل الإمكانيات التي تمتلكها باستطاعتها تقديم المساعدات الى سوريا في هذا المجال، كما قامت بذلك في العراق"، مشيراً إلى ان "طهران مستعدة تماما للتعاون في مجال إنشاء مركز للتعليم الفني والمهني في سوريا"، منوهاً بـ"التجارب الجيدة التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية في مجال تعزيز البنى التحتية بالقرى والأرياف".
وأشار إلى أن "وزارة العمل والرفاه الإجتماعي الإيرانية مستعدة لنقل تجاربها الى دولة سوريا الشقيقة في مجال النهوض بالحرف المنزلية وتأهيل الأطفال بلا معيل أو سيء الإعالة، وتدريب الأشخاص الراغبين بالعمل في إطار بيئة حقيقية ومشاريع منفصلة".
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