وزير ايراني: نقف بجانب سوريا بمرحلة اعادة الاعمار

أكد وزير العمل الايراني محمد شريعتمداري ان "احدى أهم سياسات ​الجمهورية​ الإسلامية يتمثل في تعزيز التعاون مع الدول المحيطة بها لا سيما شركائها الاستراتيجيين في دول الجوار"، مشيراً إلى أن "​إيران​ تقف الى جانب ​سوريا​ في مرحلة إعادة الإعمار".

ولفت إلى أن "الوزارة وبفضل الإمكانيات التي تمتلكها باستطاعتها تقديم المساعدات الى سوريا في هذا المجال، كما قامت بذلك في ​العراق​"، مشيراً إلى ان "​طهران​ مستعدة تماما للتعاون في مجال إنشاء مركز للتعليم الفني والمهني في سوريا"، منوهاً بـ"التجارب الجيدة التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية في مجال تعزيز ​البنى التحتية​ بالقرى والأرياف".

وأشار إلى أن "​وزارة العمل​ والرفاه الإجتماعي الإيرانية مستعدة لنقل تجاربها الى دولة سوريا الشقيقة في مجال النهوض بالحرف المنزلية وتأهيل ​الأطفال​ بلا معيل أو سيء الإعالة، وتدريب الأشخاص الراغبين بالعمل في إطار بيئة حقيقية ومشاريع منفصلة".