بيدرسون: نأمل في دفع العملية السياسية إلى الأمام وإنهاء العنف في إدلب

أعرب المبعوث الأممي إلى ​سوريا​ غير بيدرسون عن أمله في "دفع العملية السياسية إلى الأمام مع اللجنة الدستورية كفتحة باب خلال زيارته إلى دمشق بالإضافة إلى إيجاد طريقة لإنهاء ​العنف​ في إدلب"، مشيرًا إلى أن "أهمية مواصلة العمل على المحتجزين والمختطفين والمفقودين".

يذكر أن بيدرسون وصل إلى دمشق اليوم، في زيارة لمدة 3 أيام، متوقع أن يبحث خلالها تشكيل اللجنة الدستورية.

وتجدر الإشارة الى أن بيدرسون ذكر خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، الجمعة الماضية، أنه سيزور "دمشق مطلع الأسبوع القادم وآمل كثيراً بإجراء محادثات بناءة ومفيدة هناك، حتى نتمكن من المضي قدما نحو إنشاء لجنة دستورية وتشكيلها".