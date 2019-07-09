بيدرسون: نأمل في دفع العملية السياسية إلى الأمام وإنهاء العنف في إدلب

أعرب المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون عن أمله في "دفع العملية السياسية إلى الأمام مع اللجنة الدستورية كفتحة باب خلال زيارته إلى دمشق بالإضافة إلى إيجاد طريقة لإنهاء العنف في إدلب"، مشيرًا إلى أن "أهمية مواصلة العمل على المحتجزين والمختطفين والمفقودين".
يذكر أن بيدرسون وصل إلى دمشق اليوم، في زيارة لمدة 3 أيام، متوقع أن يبحث خلالها تشكيل اللجنة الدستورية.
وتجدر الإشارة الى أن بيدرسون ذكر خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة الماضية، أنه سيزور "دمشق مطلع الأسبوع القادم وآمل كثيراً بإجراء محادثات بناءة ومفيدة هناك، حتى نتمكن من المضي قدما نحو إنشاء لجنة دستورية وتشكيلها".
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