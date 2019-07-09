الجمعية العامة في فرنسا تصوت على مشروع قانون ضد الكراهية على الانترنت

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باريس: صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء على مشروع قانون للنائبة في الغالبية الرئاسية ليتيسيا آفيا للتصدي بشكل أفضل للكراهية على الأنترنت.
وبعد دراسة النص في قراءة أولى صوت 434 نائبا لصالحه و33 ضده وامتنع 69 عن التصويت.
واستنادا إلى النموذج الألماني ستكون المواقع ومحركات البحث ملزمة بسحب أي مضمون غير مشروع خلال 24 ساعة تحت طائلة التعرض لغرامة قد تصل إلى 1,25 مليون يورو. ويطال النص التحريض على الكراهية والعنف والاهانات العنصرية أو الطائفية.
وسيطرح مشروع القانون في نهاية الصيف على مجلس الشيوخ لتبنيه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.