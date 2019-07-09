تعرف على قواعد قبول الشهادات الفنية نظام 5 سنوات بالجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

حدد مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من الشروط لقبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية (نظام الخمس سنوات) ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية "شعبة تمريض، بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي 2018/2019.

وتشمل هذه الشروط والضوابط:

- فتح باب القبول بكليات قطاعات (التجارة– التربية لكليات التي بها شعب تعليم فني- التربية النوعية– الزراعة- السياحة والفنادق- الخدمة الاجتماعية- التمريض- الهندسة– الفنون التطبيقية– الآثار– الفنون الجميلة- التعليم الصناعي) بالجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات والتي منها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات.

- يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع 75 % فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية.

- تحدد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية. (فيما عد كليات التعليم الصناعي باعتبار ان هذه الكليات قائمة أساسا على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها) ويكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات. ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقاً للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

- يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق لتحديد من يقبل منهم ببعض كليات ومعاهد الجامعات وتحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية أو معهد لكل نوع شهادة فنية على حده في ضوء ما يلي:

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أ) أسبقية مجموع الدرجات الحاصل عليه الطلاب في شهاداتهم الفنية الناجحين فيها.

ب) ترتيب رغبات الطلاب.

ج) الأعداد المقررة لهذه الفئات من الطلاب (نسبة 10 % سالفة الذكر

- عدم التقيد بالتخصص الذي درسه الطالب في الشهادة الفنية الصناعية عند قبوله بكليات (الهندسة – التربية - التعليم الصناعي) بالجامعات المصرية وفقاً للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات علي اعتبار أن الطالب يبدأ الدراسة بالفرقة الإعدادية أو الأولي. وذلك عدا الشعب التالية:

- شعبة معامل بيولوجية: تقبل بكليات الزراعة.

- شعبة ترميم الآثار: تقبل بكليات الآثار وكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة(فنون) بعد النجاح في اختبارات القدرات.