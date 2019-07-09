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التحالف العربي: لن نتوانى في التصدي للحوثيين واستهدافهم للملاحة البحرية والتجارة العالمية

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 أكد المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتوانى في التصدي للمحاولات الإرهابية للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران واستهدافها للملاحة البحرية والتجارة

العالمية".

 

وأضاف المالكي -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء (واس) اليوم الثلاثاء- أن "الميليشيا الحوثية مستمرة في تزييف الحقائق عبر إعلامها المضلل ومحاولة تنصلها من أعمالها

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العدائية والإرهابية"، وأن "التحالف ومن خلال مبدأ المصداقية والشفافية ورفع أعلى درجات التواصل مع المجتمع الدولي سيعرض الأدلة الدامغة على انتهاك الميليشيا للقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمحاولة المليشيا الفاشلة صباح أمس لاستهداف إحدى السفن التجارية عبر قارب مسير مفخخ في جنوب البحر الأحمر".
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