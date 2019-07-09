التحالف العربي: لن نتوانى في التصدي للحوثيين واستهدافهم للملاحة البحرية والتجارة العالمية

أكد المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتوانى في التصدي للمحاولات الإرهابية للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران واستهدافها للملاحة البحرية والتجارةالعالمية".
وأضاف المالكي -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء- أن "الميليشيا الحوثية مستمرة في تزييف الحقائق عبر إعلامها المضلل ومحاولة تنصلها من أعمالها
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