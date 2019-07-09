روسيا: مثيل منظومة أفانغارد قد يظهر لدى الشركاء الأجانب في غضون بضع سنوات

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن مثيل منظومة "أفانغارد" الروسية إذا ظهر لدى الشركاء الأجانب، سيكون في غضون بضع سنوات.
و قال بوتين أثناء الحديث مع طلاب جامعة الأورال الفيدرالية "ربما، أنكم تعرفون بالفعل عن أحد التطورات الأحدث لدينا، الواعد للغاية، الذي ليس له مثيل في العالم على الإطلاق — ألا وهو نظامنا الصاروخي "أفانغارد"، لا مثيل له، من المحتملأنه سيظهر في غضون بضع سنوات، لكن ليس لدى أحد بعد، ولو لا المواد الحديثة، لكان إنتاج ذلك مستحيلًا".
هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وصف في وقت سابق، منظومة "أفانغارد"، بأنها رد كاف على نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ويفقده فعاليته [الدرع الصاروخي]".
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية قامت
وأعلن بوتين، أن صاروخ "أفانغارد"، قادر على التحليق في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي وعبور القارات بسرعة فرط صوتية تتجاوز عدد ماخ [الماخيتر] بأكثر من 20 مرة [الماخ الواحد يساوي سرعة الصوت].
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