والدة أسانج: روسيا اليوم قناة شقية.. لم تستأذن من أمريكا

نشرت كريستينا، والدة جوليان أسانج، الذي يقبع في السجن البريطاني، تغريدة في حسابها على موقع "تويتر"، تتهكم فيها على "حرية الإعلام" التي تتشدق بها الولايات المتحدة الأمريكية.

عبّرت والدة مؤسس موقع "ويكيليكس" في تغريدتها عن "دهشتها" من "تطاول" قناة روسيا اليوم في ممارستها لحرية الإعلام، وقالت إن قناة روسيا اليوم ربما كانت متحمسة جدا في ممارستها لـ "حرية الإعلام"، من خلال "الإبلاغ

عن وقائع الاضطهاد السياسي ضد ابني الصحفي جوليان أسانج".

"كم هي شقية تلك القناة!"

"ألا تدرك أن عليها أولا أن تستأذن الحكومة الأمريكية، قبل ممارسة (الحرية)"؟

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حينها، وحينها فقط، أنت "حر" في نشر ما تشاء!

وكان جوليان أسانج قد لجأ في يونيو عام 2012، إلى سفارة الإكوادور في لندن، خوفا من تسليمه إلى

السويد، التي اتهمته، عام 2010، بقضايا تحرش جنسي واغتصاب. ثم اعتقل في 11 أبريل عام 2019 من مبنى السفارة بطلب من الولايات المتحدة، وأصدرت محكمة بريطانية حكما بسجنه 11 أسبوعا بتهمة انتهاك شروط الإفراج بكفالة. وانطلقت جلسات الاستماع حول تسليمه للولايات المتحدة في 2 مايو الماضي.

وأفادت السلطات الأمريكية، في نهاية الشهر الماضي، بأنها وجهت اتهامات جديدة لأسانج، بارتكابه 17 انتهاكا لقانون التجسس وكشف المعلومات السرية. ومن المتوقع أن يبحث القضاء البريطاني قضية تسليمه إلى الولايات المتحدة مطلع عام 2020.