نشرت كريستينا، والدة جوليان أسانج، الذي يقبع في السجن البريطاني، تغريدة في حسابها على موقع "تويتر"، تتهكم فيها على "حرية الإعلام" التي تتشدق بها الولايات المتحدة الأمريكية.
عبّرت والدة مؤسس موقع "ويكيليكس" في تغريدتها عن "دهشتها" من "تطاول" قناة روسيا اليوم في ممارستها لحرية الإعلام، وقالت إن قناة روسيا اليوم ربما كانت متحمسة جدا في ممارستها لـ "حرية الإعلام"، من خلال "الإبلاغعن وقائع الاضطهاد السياسي ضد ابني الصحفي جوليان أسانج".
"كم هي شقية تلك القناة!"
"ألا تدرك أن عليها أولا أن تستأذن الحكومة الأمريكية، قبل ممارسة (الحرية)"؟
حينها، وحينها فقط، أنت "حر" في نشر ما تشاء!
وكان جوليان أسانج قد لجأ في يونيو عام 2012، إلى سفارة الإكوادور في لندن، خوفا من تسليمه إلى
وأفادت السلطات الأمريكية، في نهاية الشهر الماضي، بأنها وجهت اتهامات جديدة لأسانج، بارتكابه 17 انتهاكا لقانون التجسس وكشف المعلومات السرية. ومن المتوقع أن يبحث القضاء البريطاني قضية تسليمه إلى الولايات المتحدة مطلع عام 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر والدة أسانج: روسيا اليوم قناة شقية.. لم تستأذن من أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.