المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ينشر تفاصيل السلم الجديد للوظائف التعليمية

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات السعودى تفاصيل قرار الجهات المعنية الذي صدر الأسبوع قبل الماضي، بالموافقة على سلم رواتب الوظائف التعليمية. التعليمية. ونص السلم الجديد على توزيع المعلمين والمعلمات على رتب ومستويات ودرجات، فيما حدّدت فيه العلاوات السنوية. وينتظر أن تعلن وزارة التعليم تفاصيل السلم، إضافة إلى ترقب الأوساط التعليمية إعلان لائحة الوظائف التعليمية التي تقرّها لجنة مشكّلة في وزارة الخدمة المدنية.

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