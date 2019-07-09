مصرع 3 من عناصر الحرس الثوري الإيراني إثر إطلاق نار

قٌتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني إثر إطلاق مسلحين النار على سيارة تابعة لهم في محافظة أذربيجان، شمال غربي إيران.
و نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن قائد قوات الحرس الثوري في محافظة أربيجان الغربية حبیب شهسواري إنه "قبل دقائق وقع حادث إرهابي علىأيدي عناصر مسلحة إرهابية في مدينة بيرانشهر، وبعد إطلاق الإرهابيين النار على عناصر الحرس الثوري قتل على الفور ثلاثة عناصر من قوات الحرس".
وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري الإيراني القضاء على مجموعة مسلحة
وأفادت العلاقات العامة لفيلق "حمزة" للمشاة في الحرس الثوري الإيراني بـ"مقتل اثنين وجرح باقي أعضاء مجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى الأراضي الإيرانية عند المنطقة الحدودية مع تركيا في محافظة أذربيجان الغربية".
وأضافت الوكالة "قتل اثنان من عناصر حرس الحدود التابعة للحرس الثوري خلال الاشتباك مع المجموعة الإرهابية".
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