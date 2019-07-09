الرئيس الجزائري المؤقت ينهي مهام قنصل بلاده بمارسيليا

أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، مهام القنصل العام للجزائر بمدينة مارسيليا الفرنسية، بوجمعةرويبح.
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم: "أنهى اليوم الثلاثاء السيد عبد القادر
ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول أسباب إنهاء مهام القنصل الجزائري بمارسيليا.
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