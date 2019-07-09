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عكاظ: إلغاء نظام الولاية على المرأة في السعودية

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نشرت صحيفة عكاظ خبرا بشأن إجراء دراسة مشروع قانون يعيد بأنه "لا ولاية على القاصرين في الـ 18 قريباً".

 

وذكرت الصحيفة أنه "تم تشكيل لجنة مؤلفة من وزارة العدل، وديوان المظالم، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، لدراسة إضافة حكم

إلى نظام المرافعات الشرعية، الصادر عام 1435، يقضي بانتهاء الولاية على القاصر سنا ببلوغه سن الثامنة عشرة، ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وفي حال رغب القاصر إثبات رشده
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قبل ذلك فيكون عن طريق المحكمة المختصة".

 

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سرعان ما بدأت شابات سعوديات يغردن على تويتر بأن معنى الخبر أن نظام الولاية عليهن سينتهي. وكان الخبر بالنسبة للبعض بمثابة مفاجأة.

 

وعن عدم وضوح الخبر المنشور قالت الناشطة النسوية سعاد الشمري لبي بي سي من جدة: "الخبر لم يكتب بشكل مباشر لكننا فاهمينه".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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