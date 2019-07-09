بوتين: التقارب بين روسيا وأوكرانيا أمر لا مفر منه

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن التقارب بين روسيا وأوكرانيا أمر لا مفر منه كما أن بناء علاقات حلفاء أمر حتمي.

وقال بوتين في مقابلة بفيلم المخرج اوليفر ستون الجديد تحت عنوان "الصراع على أوكرانيا" الذي تم عرضه في

تاورمينا الإيطالية "أعتقد أنه أمر لا مفر منه، وبناء علاقات طبيعية ودية أمر حتمي، وأود أن أقول أنها أكثر من مجرد علاقات ودية هي علاقة حلفاء… التقارب أمر لامفر منه ".

يذكر أن العلاقات الروسية الأوكرانية، تدهورت مع بدء السلطات الأوكرانية في شهر نيسان/ أبريل من عام 2014 عملية عسكرية ضد سكان إقليم دونباس المعارضين للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير من نفس العام، وكذلك عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/ مارس 2014.