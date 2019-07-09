إنقاذ أكثر من 70 مهاجراً قبالة السواحل التونسية

أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي الثلاثاء، إنقاذ أكثر من 70 مهاجراً قبالة سواحل تونس كانوا أبحروا من ليبيا نحو إيطاليا، من دون الإشارة إلى وقوع ضحايا.

وجرى إنقاذ 71 مهاجراً مساء الإثنين في المياه التونسية قبالة جزيرة قرقنة (شرق)، بعدما انطلقوا من شواطىء مدينة زوارة الليبية (غرب)، فيما كان قاربهم يتعرّض لخطر الغرق إثر دخول المياه إليه، وفق المتحدث حسام الدين الجبابلي.

وأوضح الجبابلي لوكالة "فرانس برس" أنّ من بين الذي جرى انقاذهم 37 بنجلادشياً وثمانية مغاربة وثمانية مصريين وسبعة جزائريين وأربعة سودانيين وتشاديين وتونسيا. وأشار إلى أنّ الجميع سالمون.

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وجرى في الأسابيع الأخيرة إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة السواحل التونسية، وكانوا يحاولون الوصول إلى إيطاليا انطلاقاً من غرب ليبيا، فيما سجّلت عدّة حوادث غرق.

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وفي الأسبوع الماضي تمّ العثور على 16 جثة قبالة شواطىء جنوب تونس كان مركبهم قد غرق وعلى متنه أكثر من 80 راكباً. وتتكرر حوادث غرق القوارب التي تقل المهاجرين قبالة السواحل الليبية وخصوصاً في الصيف.