بوتين لا يريد "تعقيد العلاقات" مع جورجيا

رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، دعوات من سياسيين في موسكو لفرض عقوبات جديدة على جورجيا، رداً على إهانة صحفي جورجي لبوتين في تصريحات تليفزيونية.

وعن العلاقات بين روسيا وجورجيا، قال بوتين في يكاتيرينبيرج: "لن أتخذ أي إجراءات، لكي لا أعقّد العلاقات".

وتابع أنه لا يري ضرورة لتوجيه اتهامات ضد الصحفي البارز جورجي جابونيا، معتبراً أن هذا سيكون "شرف كبير للغاية له"، ومشيراً إلى أنها كانت محاولة لجذب الانتباه.

وكان من بين العقوبات التي طالب بها أعضاء البرلمان الروسي فرض حظر على صادرات الخمور ومياه "بورجمي" المعدنية، وذلك بعدما تحدث جابونيا على شبكة "روستافي 2" الجورجية، وأهان الرئيس الروسي بوتين وعائلته بأشد العبارات في نهاية الأسبوع.

وقوبلت تصريحات جابونيا بانتقادات من الرئيس الجورجي والشبكة التليفزيونية باعتبارها تجاوزات إلى حد كبير، بينما أثارت التصريحات حالة من الغضب في روسيا.

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وتوترت العلاقات بين روسيا وجورجيا في الأشهر القليلة الماضية، خصوصاً بعدما التظاهرات احتجاجاً على إلقاء نائب روسي خطاباً في البرلمان في تبيليسي.

ورداً على هذه الخطوة، أصدر الرئيس الروسي مرسوماً يمنع شركات الطيران الروسية من تسيير رحلات إلى جورجيا ابتداء من 8 يوليو.

وقال الكرملين إن حظر الرحلات يهدف إلى "ضمان الأمن القومي لروسيا وحماية المواطنين الروس من الأنشطة الإجرامية وغيرها ومن الأنشطة غير القانونية". وأكد أنه تم تعيين قوة عمل من أجل تنسيق إعادة الروس من جورجيا.

وخاضت روسيا وجورجيا حرباً قصيرة إنّما دامية في عام 2008، ولا يزال التوتر شديداً بين الحكومتين.